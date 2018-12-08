Ломаченко рассказал, почему отказался драться с Пакьяо

Боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и филиппинцем Мэнни Пакьяо не состоится. Как выяснили журналисты «Фразы», лучший боксер мира по версии ESPN попросту не заинтересован в бое с подобным соперником.

Как передает «СЭ», по мнению Василия Ломаченко, некогда звездный филлипинец Пакьяо в настоящее время «сдулся» и стал «слишком старым», а поэтому проводить с ним поединок не имеет никакого смысла.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 9 декабря в 5.00 телеканал «Интер» в прямом эфире покажет бой между Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой. На кону ‒ чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

В своем последнем бою украинец одолел венесуэльца Хорхе Линареса. Согласно рейтингу ESPN, на данный момент легковес Василий Ломаченко является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

Ранее украинский боксер Усик станцевал для уставшего Ломаченко.