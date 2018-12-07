Ученые выяснили, какая группа крови смертельно опасна при переливании

Японским ученым удалось определить самую «опасную» группу крови человека. Как выяснили журналисты «Фразы», у людей с такой группой крови в три раза повышается риск кровотечений.

Как передает «Нашамама», изучив истории болезней и смерти пациентов, перенесших переливание крови, японские академики установили, что подавляющее их количество имели первую группу крови.

Как выяснилось, первая группа (0) увеличивает риск смерти при переливании в три раза. У остальных трех групп (А, В, АВ) такого «эффекта» не наблюдается. По мнению специалистов, всему виной плохая свертываемость первой группы, из-за чего увеличивается «шанс» возникновения кровопотери.

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