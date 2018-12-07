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Ученые выяснили, какая группа крови смертельно опасна при переливании

Ученые выяснили, какая группа крови смертельно опасна при переливании

Японским ученым удалось определить самую «опасную» группу крови человека. Как выяснили журналисты «Фразы», у людей с такой группой крови в три раза повышается риск кровотечений.

Как передает «Нашамама», изучив истории болезней и смерти пациентов, перенесших переливание крови, японские академики установили, что подавляющее их количество имели первую группу крови.

Как выяснилось, первая группа (0) увеличивает риск смерти при переливании в три раза. У остальных трех групп (А, В, АВ) такого «эффекта» не наблюдается. По мнению специалистов, всему виной плохая свертываемость первой группы, из-за чего увеличивается «шанс» возникновения кровопотери.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к шизофрении.

Ранее ученые разгадали тайну врожденного иммунитета и объяснили, как это поможет.

Тэги: Япония, ученые, здоровье, мир, смерть, пациент, опасность, кровоток, группа крови

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