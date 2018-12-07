В Харькове нашли женскую «мумию»

В квартире одного из многоэтажных домов Харькова правоохранители обнаружили мумифицированное тело человека. Как выяснили журналисты «Фразы», в «мумию» превратился труп 39-летней местной жительницы.

Как передает ГУ НП Харьковской области, тело погибшей обнаружили полицейские в доме, расположенном на улице Семена Кузнеца. Отмечается, что останки 39-летней женщины находились в состоянии мумификации. По словам правоохранителей, в настоящее время ожидается проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти человека.

Сообщается, что по факту смерти начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «естественная смерть».

Как писала «Фраза», египетские археологи обнаружили несколько нетронутых гробниц с сокровищами и мумией.

Ранее в Перу нашли мумию, которая очень похожа на инопланетянина.