Не пропустите прямую трансляцию боксерского поединка украинца Ломаченко и пуэрториканца Педраса

В воскресенье, 9 декабря в 5.00 «Интер» в прямом эфире покажет бой между Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасом. Как выяснили журналисты «Фразы», на кону — чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Украинец к бою готовится серьезно. «Я сомневаюсь, что Педрас мне доставит большие трудности, но я буду готовиться, как к чемпионскому бою», — сказал Василий.

На данный момент Василий Ломаченко — лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий по версии самого авторитетного журнала о боксе «The Ring».

Василий Ломаченко много внимания уделяет благотворительности. Он вместе с братьями Кличко, Александром Усиком, Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифильдом участвует в сборе средств на создание самой современной в Украине палаты для трансплантации костного мозга детям с раковыми опухолями. Трансплантацию детям со всей Украины проводят только в одной больнице в Киеве — в детском отделении Национального института рака. На проведение ремонта и оборудование палаты необходимо около 1 млн. гривен. Чтобы собрать необходимую сумму, боксеры передали на благотворительный аукцион «Интер-детям» перчатки с автографами. На сайте deti.inter.ua представлены более 100 лотов от всемирно известных спортсменов и артистов.