В Украине немного потеплеет, пойдут проливные дожди и мокрый снег

Уже с выходных Украину накроют дожди и мокрый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом по стране немного потеплеет.

Как передает Гидрометцентр, начиная с завтрашнего дня, и всю следующую неделю по стране ожидаются осадки – дожди и мокрый снег.

На западе Украины днем будет 2-5 тепла, ночью до 1 мороза. На севере и в центре днем ожидается до 1-3 тепла, а ночью до 3 мороза. На востоке днем будет от 0 до 4 тепла, а ночью до 3-7 мороза. На юге Украины потеплеет 4-7 тепла, ночью будет до 1 мороза. В Крыму тепло – днем до 7-9 тепла, а ночью до плюс 3-5.

В Киеве начиная с выходных ожидаются осадки. Днем будет не выше 2-4 тепла, а ночью до 3 мороза. Возможен мокрый снег.

Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами. Холода могут побить вековой рекорд.