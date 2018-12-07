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Ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к шизофрении

Ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к шизофрении

Оказалось, что дефицит витамина D может привести к шизофрении. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли датские ученые.

Как пишет издание Science Alert, местные специалисты провели исследование, проанализировав данные 2,6 тысяч человек, которым был поставлен диагноз «шизофрения»: неожиданно выяснилось, что концентрация витамина D в их крови была крайне низкой – «как у младенцев».

По словам ученых, дефицит витамина D еще в детском возрасте сразу на 44% увеличивает риск развития шизофрении и других проблем с психикой с возрастом. Поэтому беременным женщинам советуют употреблять добавки с витамином D вместе с пищей.

Как писала «Фраза», ученые научились лечить старческий маразм с помощью смартфонов, а также объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации.

Тэги: витамины, здоровье, мир, дети, шизофрения

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