Ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к шизофрении

Оказалось, что дефицит витамина D может привести к шизофрении. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли датские ученые.

Как пишет издание Science Alert, местные специалисты провели исследование, проанализировав данные 2,6 тысяч человек, которым был поставлен диагноз «шизофрения»: неожиданно выяснилось, что концентрация витамина D в их крови была крайне низкой – «как у младенцев».

По словам ученых, дефицит витамина D еще в детском возрасте сразу на 44% увеличивает риск развития шизофрении и других проблем с психикой с возрастом. Поэтому беременным женщинам советуют употреблять добавки с витамином D вместе с пищей.

Как писала «Фраза», ученые научились лечить старческий маразм с помощью смартфонов, а также объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации.