Названа самая опасная профессия в Украине

Согласно оценкам Госслужбы по вопросам труда, в Украине опаснее всего работать водителем. Как выяснили журналисты «Фразы», именно представители этой профессии чаще всего получают производственные травмы.

Как отметили в ведомстве, в ноябре было зафиксировано 8 смертельных случаев. Столько же — в период с 20 по 30 октября.

Отметим, что по оценкам аналитиков, зарплата у водителей, которые подвержены повышенной опасности, в третьем квартале составила 15 тысяч гривен. И это при том, что эта профессия в Украине — одна из самых востребованных.

Второй самой опасной профессией в Украине считается работа электромонтером. За 10 дней зафиксировано 7 случаев травм. А зарплата у электромонтера в среднем по Украине — 11 тысяч гривен.

Рейтинг зарплат самых опасных профессий в Украине выглядит так:

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале 2018 года был составлен рейтинг самых высоких зарплат в Европе, исходя из их перевода в евро. Украинцы в этом списке заняли последнее место.