«Прямой» телеканал предоставит эфир местным телекомпаниям

«Прямой» телеканал начал выводить в прямой эфир местные телекомпании с актуальными новостями в изложении ведущих корреспондентов. как выяснили журналисты «Фразы». первый эфир получил полтавский телеканал «Місто».

Главным сюжетом стал ужасный случай на Полтавщине: под колесами поезда погиб мужчина.

Также вскоре в эфир на «Прямом» выйдут и корреспонденты областных телекомпаний Украины.