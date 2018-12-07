«Прямой» телеканал предоставит эфир местным телекомпаниям

«Прямой» телеканал начал выводить в прямой эфир местные телекомпании с актуальными новостями в изложении ведущих корреспондентов. как выяснили журналисты «Фразы». первый эфир получил полтавский телеканал «Місто».
Главным сюжетом стал ужасный случай на Полтавщине: под колесами поезда погиб мужчина.
Также вскоре в эфир на «Прямом» выйдут и корреспонденты областных телекомпаний Украины.
Чтобы получить эфир на «Прямом», представителям местных телекомпаний необходимо написать письмо на адрес media@prm.ua.