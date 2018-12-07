В Киеве переименовали улицу Толстого

В Киеве переименовали еще пару улиц и площадь. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее голосование прошло в горсовете накануне, в четверг, 6 декабря.

Так, Киевский совет переименовал улицу Механизаторов в Соломенском районе в улицу Генерала Шаповала, а улицу Толстого в Деснянском районе – в честь Владимира Беца.

Также Советский переулок теперь называется переулком Константина Михальчука, а переулок в Деснянском районе от улицы Митрополита Владимира Сабодана назвали Ковтуновским.

Кроме этого, Новороссийская площадь в Днепровском районе называется теперь Черниговская площадь.

Как писала «Фраза», Киевсовет дал улице Жукова название одной из самопровозглашенных республик.

Ранее Google переименовал украинский парламент в «Верховную ЗРаду».