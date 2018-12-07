Ведущая BBC сорвала прямой эфир, чтобы «спокойно умереть»

В английском графстве Шропшир «бушуют страсти» из-за обнародованных следствием обстоятельств трагической гибели радиоведущей BBC Вики Арчер. Как выяснили журналисты «Фразы», истинная причина смерти популярной сотрудницы радиостанции стала известна спустя 4 месяца после трагедии.

Как передает Rambler, коронерский суд графства Шропшир установил, что смерть 41-летней Вики Арчер произошла в результате самоубийства. По словам следователя, в день смерти она прервала прямой эфир на BBC Radio Shropshire и поехала домой. Своим коллегам она сказала, что ей срочно потребовался перерыв. Позднее ее тело без признаков жизни нашел отчим, который попал в запертый изнутри дом через окно.

Сообщается, что Вики Арчер страдала депрессией и ранее уже предпринимала попытки самоубийства. На странице радиоведущей в соцсетях были найдены записи о «внутренних демонах» и психологических проблемах.

Как писала «Фраза», ураган «Флоренс» вынудил телеведущего сбежать из прямого эфира.

Ранее стали известны подробности самоубийства экс-лидера Femen.