Украинские консулы таки «пробились» к раненым украинским морякам

В четверг, 6 декабря, сотрудники Консульского отдела Посольства Украины в Москве смогли посетить плененных в акватории Керченского пролива украинских моряков. Как выяснили журналисты «Фразы», посещения наших ребят продлятся до субботы.

Как написала на своей странице в Twitter секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, о допуске работников консульской службы к находящимся под арестом гражданам Украины сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами. И потом каждый день будут встречаться таким образом, чтобы до субботы посмотреть, в каком они состоянии», ‒ сказал он.

По словам главы МИД, в среду вечером украинским дипломатам удалось «выбить» из российской стороны сведения о местонахождении раненых моряков, а сегодня ‒ в четверг ‒ удалось «выбить» график консульских визитов.

Сообщается, что посещения граждан Украины продлятся до субботы, чтобы консулы смогли выяснить, в каком они состоянии.

Как писала «Фраза», стало известно о состоянии здоровья раненых украинских моряков.

Позднее выяснилось, почему Украина не пойдет на обмен пленных моряков.