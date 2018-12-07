Главные новости за 6 декабря 2018 года

В Украине зафиксирована первая смерть от ОРВИ. В Украине зафиксирован первый в нынешнем осенне-зимнем сезоне летальный случай от риновирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. При этом в ведомстве не уточнили, где именно произошла эта трагедия. Кроме этого, уточняется, что непосредственно от гриппа пока что летальных случаев в Украине не зафиксировано. В Минздраве добавили также, что в течение 26 ноября — 2 декабря гриппом и ОРВИ в Украине заболели 195 740 человек, из них 68,2% — дети в возрасте до 17 лет.

Депутаты поддержали разрыв Договора о дружбе с Россией. Сегодня, 6 декабря, народные депутаты Украины проголосовали за президентский законопроект №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. «За» проголосовали 277 народных избранников. Как говорится в пояснительной записке, прекращение действия этого договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора.

Рада увеличила «радиус обстрела» в случае атаки российских кораблей и разрешила бить без предупреждения. На случай российской агрессии Верховная Рада расширила границы применения оружия украинскими кораблями и катерами. Такое решение было принято в четверг, 6 декабря, 244 голосами парламентариев. Об этом говорится в законе № 8361 «О прилегающей зоне Украины». В нем отмечается, что «это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины». Ранее это было 12 морских миль.

УПА и «Карпатская Сечь»: Рада расширила перечень участников боевых действий. В Украине расширили перечень участников боевых действий. В четверг, 6 декабря, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке». Закон поддержали 236 парламентариев.

Военные продолжают «отлов» призывников на улицах. Теперь это произошло в Черкассах. В Черкассах Национальная гвардия совместно с полицией останавливают всех молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, доставляют их в военкомат без предъявления каких-либо документов и оснований, и держат там до утра, пока не соберется медкомиссия. Подобные случаи зафиксированы в микрорайоне Химпоселок. Один из них активисты «Лиги справедливости» записали на видео. Они застали момент, когда нацгвардейцы задержали очередного «призывника».

В Днепре прямо на уроке умерла учительница. В Днепре в школе № 112, которая расположена на улице Солидарная, прямо во время урока скончалась учительница. По словам медиков, она умерла от остановки сердца. Произошел этот случай еще 26 ноября, однако огласку он получил лишь сейчас. Педагог проводила урок биологии в девятом классе и внезапно потеряла сознание.

Американцы готовы ввести свой флот в Черное море. США готовятся ввести один из своих военных кораблей в воды Черного моря. По данным американских СМИ, уже начата подготовка. Как передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, вопрос прорабатывается в штабе военно-морских сил США.

Китайские хакеры запустили новый опасный интернет-вирус. Китайские хакеры запустили опасный интернет-вирус. Первый удар пришелся по родной стране. Новый вирус атакует пользователей через сервис мессенджер WeChat с 1 декабря. Уже известно, что, атакуя, вирус шифрует файлы, после чего вымогает у человека заплатить 110 юаней (450 гривен).