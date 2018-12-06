Депутаты поддержали разрыв Договора о дружбе с Россией

Сегодня, 6 декабря, народные депутаты Украины проголосовали за президентский законопроект №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», «за» проголосовали 277 народных избранников.

Как говорится в пояснительной записке, прекращение действия этого договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора, сообщают «Вести».

Согласно договору о дружбе с Россией, заключенному в 1997 году и подписанному Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, сообщает «Страна».

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня Рада увеличила «радиус обстрела» в случае атаки российских кораблей и разрешила бить без предупреждения.

Также Рада расширила перечень участников боевых действий.