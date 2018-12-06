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Рада увеличила «радиус обстрела» в случае атаки российских кораблей и разрешила бить без предупреждения

Рада увеличила «радиус обстрела» в случае атаки российских кораблей и разрешила бить без предупреждения

На случай российской агрессии Верховная Рада расширила границы применения оружия украинскими кораблями и катерами. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение было принято в четверг, 6 декабря, 244 голосами парламентариев.

Об этом говорится в законе № 8361 «О прилегающей зоне Украины». В нем отмечается, что «это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины». Ранее это было 12 морских миль.

В законе также говорится, что «оружие кораблей и катеров морской охраны пограничной службы может применяться без предупреждения».

Для этого определяются такие условия: отражение вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращение вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; отражение нападения или оказание помощи для отражения нападения на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы или другие суда Украины».

Кроме этого, без предупреждения можно стрелять для прекращения вооруженного сопротивления. Отмечается, что «оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) или санитарное законодательство».

Также можно применять оружие «во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, или судов, нарушивших законодательство Украины об исключительной (морской) экономической зоне Украины во время преследования по горячим следам, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны».

Без предупреждения также можно открывать огонь с целью «прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины».

Также, как передает УНИАН, данным законом подтверждается «право преследовать судно, которое нарушило законодательство Украины, по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года».

Отмечается, что «право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого плавает судно или любой третьей страны». Как сообщается, «отключение автоматической идентификационной системы судном за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях, является основанием для остановки и осмотра судна, или преследования его по горячим следам».

Как писала «Фраза», американцы готовы ввести свой флот в Черное море.

Ранее Украина приготовила мощный «сюрприз» для российских кораблей.

Тэги: Россия, политика, война, Азовское море, корабли, новости Украины

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