В двух районах Киева сегодня ночью водой лучше не пользоваться

В ночь с 6 на 7 декабря в Деснянском и Оболонском районах Киева в соответствии с ежегодным графиком будет проводиться плановая профилактическая промывка сетей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Киевводоканала».

В ведомстве уточнили, что в Деснянском районе работы будут вестись по улице Электротехнической с 23.00 6 декабря до 06.00 7 декабря. В этих же временных рамках профилактика будет производиться и в Оболонском районе.

В «Киевводоканале» сообщили, что будут проводить плановые работы ночью, чтобы не доставить местным жителям дискомфорт. И во время промывки сетей киевлянам не рекомендуют использовать воду из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно хорошенько спустить, чтобы она стала прозрачной и не имела постороннего запаха.

Ранее «Фраза» сообщала, что в оккупированной Макеевке люди массово травятся «грязной» водой.