Известная сеть отелей попала в «пикантный» скандал на сто миллионов долларов

В США разгорается скандал вокруг известной сети отелей Hilton Worldwide. Как выяснили журналисты «Фразы», американка подала в суд на гостиницу в штате Нью-Йорк из-за скрытой камеры прямо в душевой.

Как передает NBC News, женщину тайно сняли прямо в душе еще три года назад, однако о факте существования пикантной записи она узнала лишь недавно. Она говорит, что ей прислали ссылку на порносайт, где она нашла видео с собой в душе.

При этом неизвестный, приславший видео, начал компрометировать ее другими подобными материалами, требуя денег. Женщина отказалась, и вскоре в сети появились другие ее видео из отеля.

В итоге, женщина подала в суд на отель, откуда произошла «утечка», требуя от сети гостиниц сто миллионов долларов за моральный ущерб.

В сети отелей заявили, что проведут собственно расследование, но деньги выплачивать не спешит. В их сообщении говорится: «Недавно в отеле был проведен масштабный ремонт, и мы не обнаружили никаких записывающих устройств».

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