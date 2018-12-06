Сразу в шести областях появились «жертвы» военного положения

Режим военного положения причинил определенные «неудобства» для некоторых категорий населения. Как выяснили журналисты «Фразы», в ряде регионов введен запрет на охоту.
Как передает портал «Охота&оружие», руководство шести областей ‒ Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской, Сумской и Винницкой ‒ ввело запрет на охоту.
В частности, в Донецкой, Херсонской и Запорожской ‒ запрет введен на всей территории области, а в остальных ‒ в отдельных районах.
Сообщается, что в Сумской области запрещена охота в Белопольском, Велико-Писаревском, Глуховском, Краснопольском, Путивльском, Сумском, Середина-Будском и Ямпольском районах.
В Луганской области ‒ охотиться запрещено везде, кроме Сватовского и Кременского района.
В Винницкой области запрещена охота только в двух районах ‒ Песчанском и Ямпольском.
В подобном запрете в других регионах, «попавших» под режим военного положения, пока не сообщается.
Как писала «Фраза», военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября.
Ранее в сети появилась карта регионов Украины, в которых введено военное положение.