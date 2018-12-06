Как выяснилось, военное положение могут прекратить досрочно: названо главное условие

Режим военного положения, введенный в ряде регионов Украины с 28 ноября 2018 году, может быть прекращен досрочно. Как выяснили журналисты «Фразы», премьер-министр Украины назвал ключевое условие для отмены Указа президента.

Как передает «НТВ», в среду, 5 декабря, на встрече Владимира Гройсмана с представителями региональных СМИ Украины была затронута тема военного положения. По словам премьер-министра, продления режима военного положения не будет, «если мы не будем чувствовать никаких угроз».

Кроме того, Владимир Гройсман заявил журналистам, что «если ситуация нормализуется», то при таком условии можно будет вообще рассмотреть вопрос о досрочном прекращении военного положения.

Как писала «Фраза», в связи с военным положением в Украине начинается «мобилизация».

Ранее сообщалось, что на Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии».