Стало известно, почему Украина не пойдет на обмен пленных моряков

Украина не будет «выменивать» моряков, попавших в российский плен в результате конфликта в акватории Керченского пролива. Как выяснили журналисты «Фразы», наших ребят должны вернуть без каких-либо условий.

Как передает УНН со ссылкой на представителя президента в Верховной Раде Украины Ирину Геращенко, захваченные в плен украинские моряки являются не преступниками, а военнопленными (согласно Женевской конвенциии 1949 года), а поэтому подлежат возврату, а не обмену.

По словам Ирины Геращенко, президент РФ Владимир Путин намеренно «манипулирует понятиями», чтобы Украина пошла на уступки, а значит ‒ не признала акта вооруженной агрессии России в акватории Керченского пролива.

Как писала «Фраза», захваченные в плен украинские моряки уже «покинули» Крым.

Позднее стало известно о состоянии здоровья раненых украинских моряков.