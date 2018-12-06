Главные новости за 5 декабря 2018 года

Порошенко созывает «объединительный собор» по автокефалии на 15 декабря – УПЦ уже отказалась в нем участвовать. Президент Украины Петр Порошенко назвал дату «объединительного собора» по автокефалии. Как Он должен состояться 15 декабря.

В Запорожье закрываются школы и детсады. В Запорожье три школы полностью приостановили занятия в связи с ростом заболеваемости учеников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Стало известно, когда и где зажгут главную елку Украины. Киев продолжает готовиться к новогодним праздникам. Стало известно, когда и где зажгут главную елку Украины.

Украинцев хотят сажать за критику Евромайдана и поддержку «русского мира». Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призывает ввести уголовную ответственность за оскорбление Евромайдана и за пророссийскую пропаганду. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Синоптики предупредили украинцев о ледяных дождях в конце недели. Первые дни зимыне радуют украинцев погодой. К концу недели она лишь испортится.

Эксперты назвали пивного лидера Европы. Пивным лидером Европы довольно неожиданно для всех стала Бельгия. Как По данным торговой организации Brewers of Europe, по итогам 2017 года эта страна впервые в своей истории стала главным европейским экспортерам хмельного напитка.