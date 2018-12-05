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В Херсоне школьный повар перемолола свою руку в мясорубке, готовя детям обед

В Херсоне школьный повар перемолола свою руку в мясорубке, готовя детям обед

В одной из общеобразовательных школ на Таврическом жилмассиве в Херсоне произошел страшноватый случай. Как выяснили журналисты «Фразы», повар, готовя школьникам еду, осталась без руки.

Произошло это ЧП сегодня, 5 декабря. Готовя горячий обед детям, 60-летняя женщина молола мясо в мощной мясорубке. И по дикой случайности сунула туда руку, сообщает Kherson.net.ua.

Адская машина полностью перемолола кисть левой руки и, по всей видимости, восстановить ее после этого будет невозможно. Теперь женщина останется инвалидом.

Ранее «Фраза» сообщала, что американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности приготовления.

Тэги: общество, Херсон, несчастный случай, школа, ЧП, дети, обед

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