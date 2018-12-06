Эксперты назвали пивного лидера Европы

Пивным лидером Европы довольно неожиданно для всех стала Бельгия. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным торговой организации Brewers of Europe, по итогам 2017 года эта страна впервые в своей истории стала главным европейским экспортерам хмельного напитка.

Как сообщается, бельгийцы буквально чуть-чуть обогнали извечных лидеров немцев, экспортировав 15,8 миллиона гектолитров пива против 15,75 миллионов.

По данным экспертов, Бельгия берет не только количеством, но и разнообразием товара, производя более 1,7 тысяч сортов пива.

Третье место заняли голландцы – они продали 14,14 миллиона гектолитров пива.

Примечательно, что главным покупателем европейского пива остаются США.

Как писала «Фраза», уже в ближайшем будущем весь мир может остаться без пива.

Ранее голландцы создали ну очень необычную водку.