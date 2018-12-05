Путин рассказал, почему избегает телефонных звонков Порошенко

Президент России Владимир Путин рассказал, почему избегает телефонных разговоров с главой украинского государства Петром Порошенко после конфликта в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом российский лидер поведал местным журналистам.

В частности, Владимир Путин сказал: «Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании».

Российский президент добавил, что Петр Порошенко «искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

Как писала «Фраза», автор «письма Путину» внезапно ушла из жизни.

Ранее, как выяснилось, Путин уже успешно поразил одну из «целей» в Азовском море.

Также Порошенко рассказал, зачем был устроен конфликт в Керченском проливе.