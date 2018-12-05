Под Киевом ограбили дом родителей зама Луценко

В Киевской области в селе Михайловка-Рубежовка совершено дерзкое ограбление дома. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами воров стали родители заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.

По информации УНН, двое неизвестных проникли в жилище родителей Енина, и незаконным путем завладели ювелирными изделиями и деньгами. Хозяин вернулся в тот момент, когда грабители еще были внутри дома. Но как только они его увидели, сразу же убежали.

По данному факту начато уголовное производство. Ведется следствие с целью установления личностей злоумышленников.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 июня 2018 года на Печерске воры ограбили дом Михаила Емника, топ-менеджера фирмы Burisma, которую связывают с именем экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского.

На следующий день стало известно о том, что жертвой квартирных воров стала бывшая модель Влада Литовченко. Кражу обнаружила домработница когда пришла убираться в квартиру Литовченко на столичном Печерске на улице Коновальца (бывшая Щорса).

18 июля в Киеве домушники ограбили квартиру начальницы отдела Госфискальной службы Светланы Чубки. У нее украли украшения, ноутбук, iPad и телефон (все марки Apple), дорогие женские сумочки и около 20 тысяч гривен.

12 августа жертвой воров стал экономист из Национального банка Украины, который проживает на улице Зверинецкой, 61А.

В начале сентября в Печерском районе Киева произошло очередное резонансное ограбление квартиры. В одном из домов на улице Шелковичной воры-альпинисты пробрались в квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова.