Синоптики предупредили украинцев о ледяных дождях в конце недели

Первые дни зимы не радуют украинцев погодой. Как выяснили журналисты «Фразы», к концу недели она лишь испортится.

Несмотря на незначительное потепление, редкие солнечные дни окончательно сменятся пасмурной дождливой погодой.

Возможен мокрый снег.

Как передает Гидрометцентр, на западе потеплеет до 2-6 днем, ночью будет до 3 мороза; в центре, на севере и востоке Украины будет от 1 мороза до 2 тепла, ночью до 4 мороза; на юге потеплеет до 3-6 градусов, ночью будет до 3 мороза. В Крыму будет до 7-9 тепла.

В Киеве также ожидаются холодные осадки. Днем на выходных будет до 2 тепла, а ночью до 3 мороза.

Как писала «Фраза», возле Кракова из-за гололеда произошло ДТП – пострадали украинцы.

Ранее «Бориспольский экспресс» опять сломался на полпути из-за непогоды.