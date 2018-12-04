Стало известно о состоянии здоровья раненых украинских моряков

Во вторник, 4 декабря, московский омбудсмен посетила украинских моряков, получивших ранения в результате международного конфликта в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», наши раненые «мореманы» находятся в СИЗО «Матросская тишина».

Как написала на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, ее московская коллега ‒ Татьяна Потяева ‒ посетила раненых украинских моряков и выяснила, что они получают необходимую медицинскую помощь, медикаменты, обеспечены теплой одеждой и обувью.

По словам Татьяны Потяевой, двое украинцев уже выходят на прогулки. У них легкие поражения рук (у одного ‒ повреждение сухожилий, которое не должно привести к осложнениям), у третьего ‒ ранения обеих ног. Для передвижения по тюремной камере он использует костыли.

Как писала «Фраза», захваченные в плен украинские моряки уже «покинули» Крым.

Ранее стали известны некоторые детали захвата украинских кораблей Россией.