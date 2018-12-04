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Репрессии против УПЦ осуществляются по указке сверху

Репрессии против УПЦ осуществляются по указке сверху

Обыск в бывшей резиденции настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла проводили службисты из отдела «Т» — это специализированное управление СБУ, которое ведет операции по защите государственного строя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил присутствовавший при обыске адвокат Александр Ромасев.

Он также отметил: «Собеседники в силовых структурах пояснили, что задачи отдела „Т“ более глобальны, нежели просто защита от нарушения „религиозных прав граждан“. В принципе, это продолжает логичную цепочку с описью имущества Церкви, проводившегося на прошлой неделе. Давление идет, и оно усиливается».

Вести пишут, что давление ведется по нескольким направлениям. В частности, иерархов УПЦ задерживают на границе, причем это касается как въезда, так и выезда из страны. Также представители силовых структур ходят с «визитами» к семьям и родственникам иерархов, а также предпринимателям, которые оказывают помощь УПЦ.

Против УПЦ ведется информационная кампания, важным элементом которой являются также информационные «вбросы» в СМИ и соцсети и, судя по развернутому характеру публикаций, за деятельностью Церкви следит целая группа профессиональных аналитиков, сообщает СПЖ.

В свою очередь глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов утверждает, что правоохранительные органы Украины выполняют указания сверху, когда беспочвенно обвиняют клириков канонической Церкви в разжигании межконфессиональной вражды и при этом не замечают агитации СМИ и некоторых политиков против УПЦ.

«Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в сторону Украинской Православной Церкви», — сказал Бахов.

Массовые допросы и обыски, по мнению юриста, могут происходить для того, чтобы принудить епископат УПЦ поучаствовать в «объединительном соборе».

Вчера сообщалось, что репрессии против УПЦ усиливаются: обыски и допросы проводятся в лучших советских традициях.

Тэги: СБУ, новости православия, УПЦ, новости Украины

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