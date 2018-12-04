А вот это уже серьезно: в США подумывают о жесткой «ответке» на действия России в Керченском проливе

В Государственном департаменте США предлагают ввести жесткие меры в отношении России из-за «нагнетания» ситуации в акватории Керченского пролива. Как выяснили журналисты «Фразы», российские суда могут стать «персонами нон-грата» в портах западных стран.

Как передает «Громадське», в Госдепе США поддержали инициативу руководства Германии рассмотреть возможность запрета российским кораблям посещать порты стран Европы и США.

По мнению заместителя помощника Госсекретаря США Джорджа Кента, ради безопасности в Черном море, страны НАТО должны обговорить идею «блокировки» российских кораблей и в других морях.

Кроме того, Джордж Кент не исключает введение персональных санкций в отношении российских чиновников и силовиков, причастных к нападению на украинские корабли.

Как писала «Фраза», Путин уже успешно поразил одну из «целей» в Азовском море.

Ранее стало известно, зачем украинские корабли отправились в Керченский пролив.