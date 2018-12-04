Варфоломей полностью «подмял» под себя поместную церковь в Украине

Новая структура, которую создает в Украине Константинопольский патриархат, будет митрополией, находящейся в полном подчинении Варфоломея. Как выяснили журналисты «Фразы», это следует из содержания базовых пунктов устава единой поместной церкви (ЕПЦ).

Издание «Вести» перечисляет 9 пунктов документа, который Константинопольский Патриархат прописал для новой церковной структуры.

1. ЕПЦ «неразрывно связана» с Константинопольским Патриархатом, а через него якобы — со всеми остальными Церквями.

2. Автокефалию дарует Константинопольский Престол, а значит он вправе решать ее дальнейшую судьбу.

3. Главой ЕПЦ в Украине может быть только митрополит, а не патриарх.

4. Архиерейскому собору Церкви предписано по всем глобальным вопросам запрашивать инструкции Константинополя.

5. Константинополь берет на себя утверждение уставов церковных единиц. То есть, Варфоломей получит под свой контроль лавры и монастыри, сделав их ставропигиями с прямым управлением из Константинополя.

6. Новая украинская церковь будет получать миро только у Константинополя.

7. ЕПЦ не сможет самостоятельно канонизировать святых. Она будет подавать их Константинополю для утверждения.

8. В случае проблем при избрании митрополита Киевского, об этом будет сообщено Константинопольскому Патриарху и он будет осуществлять «шаги по урегулированию ситуации».

9. Константинопольский Патриархат становится высшей апелляционной структурой.

Ранее, пишет СПЖ, Синод Константинопольского Патриархата, завершившийся 29 ноября, не предоставил Томос ЕПЦ в Украине и не опубликовал его текст, ограничившись лишь созданием устава.