Кто бы сомневался: «Бориспольский экспресс» опять сломался на полпути

Торжественно запущенный скоростной поезд-экспресс «Киев-Борисполь» вновь сломался. Как выяснили журналисты «Фразы», время вынужденного «простоя» составило около 30 минут.

Как написал пассажир поезда Михаил Макаренко в социальной сети Facebook, из-за проблем с двигателем поезд «застрял» на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

Позднее стало известно, что к экспресс-поезду прицепили тепловоз, и он таки тронулся с места. В аэропорт «Борисполь» поезд прибыл с опозданием на 30 минут.

В настоящее время неизвестно о пассажирах, опаздавших на свои авиарейсы «благодаря» вынужденной задержки в пути.

Стоит отметить, что это уже вторая поломка экспресс-поезда «Киев-Борисполь» за последние дни. Так, 1 декабря двигатель поезда заглох на 19 км маршрута Киев-Борисполь и машинист запросил помощи вспомогательного тепловоза. Из-за «простоя» некоторые пассажиры были вынуждены добираться до аэропорта «своим ходом» ‒ через снег и сугробы.

Как писала «Фраза», «Бориспольский экспресс» быстро сломался. Пассажирам пришлось по сугробам добираться в аэропорт.

Ранее сообщалось, что между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд.