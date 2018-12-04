Главные новости за 4 декабря 2018 года

Украинских водителей предупредили о тотальных проблемах на дорогах из-за гололеда и снега. Украинских водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за гололеда и снега. При этом в «Укравтодоре» уверяют, что на всех трассах государственного значения обеспечен проезд. Там также заявили, что сейчас продолжается борьба с гололедом. Отмечается, что «в большинстве западных областей местами наблюдается небольшой дождь, при этом в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман».

В Киеве более семисот зданий остались без тепла. Среди них — школы, садики и больницы. Сегодня, 4 декабря, в Соломенском районе Киева из-за аварии на тепловом коллекторе на Чоколовском бульваре без отопления остались сотни зданий. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации. Как уточняется, всего без тепла остались 759 зданий. Из них 509 жилых домов, 10 лечебных заведений, 11 школ и 23 садика.

Корь в Украине: установлен новый страшный рекорд. В Украине побить страшный рекорд по числу заболевших корью с начала года. Последние данные приводит Минздрав. Сообщается, что за 48-ю неделю этого года в Украине корью заболели 2 384 человека (741 взрослый и 1 603 ребенка). Рост заболеваемости за неделю составил сразу 11,5%.

Врачебный скандал в Николаеве: Медиков обвиняют в смерти роженицы и ее младенца. В Николаеве во время родов погиб ребенок, а через несколько дней в реанимации остановилось сердце у роженицы: муж умершей обвиняет врачей в халатности. Муж погибшей Денис во всем винит врачей. Мужчина рассказал, что 38 неделей беременности проходили нормально, но в какой-то момент у его супруги начала болеть спина и ее госпитализировали с подозрением на серьезные патологии.

Мэра Березани обстреляли в собственном автомобиле. В Киевской области на территории Переяслав-Хмельницкого района неизвестные расстреляли автомобиль мэра города Березань Владимира Тимченко. Об этом сообщает «Медиацентр Березани» в Facebook. Как сообщается, произошло все 2 декабря около 19.00 на автодороге Березань-Переяслав. Городской голова двигался на своем автомобиле в сторону Переяслава. В какой-то момент его машину догнал другой автомобиль, из которого неизвестные выстрелили по нему два раза. Вероятно, стреляли из охотничьего обреза.

Омбудсмен Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время выступления Порошенко. Омбудсмен Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Уполномоченной Верховной Рады по правам человека стало плохо в прямом эфире телеканала ICTV. Людмила Денисова стояла в студии среди экспертов и гостей, когда Петр Порошенко говорил о международной политике. В какой-то момент ей стало плохо, и она упала.

На церемонии вручения «Золотого мяча» вспыхнул сексуальный скандал. В понедельник, 3 декабря, в Париже состоялась церемония вручения одной из самых престижных наград в мировом футболе — «Золотого мяча». Сразу после церемонии вспыхнул нешуточный сексуальный скандал. Обладателем «Золотого мяча» впервые в своей карьере стал 33-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который опередил в гонке за эту награду французов Антуана Гризмана и Киллиана Мбаппе, а также португальца Криштиану Роналду.

После кровопролитных протестов во Франции власти пошли на уступки «желтым жилетам». Жертвами масштабных протестов во Франции, которые с новой силой вспыхнули на прошлых выходных, стали четыре человека. Об этом говорят власти страны. Протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Люди требовали не повышать цены на бензин и наоборот — увеличить минимальную оплату труда в стране.