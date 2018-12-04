Ученые заявили, что мужья и жены прекращают ругаться лишь в старости

Ученые рассказали, когда мужья и жены прекращают ругаться. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, такое если и случается, то лишь в старости.

Портал ЕurekАlert! пишет, что, по данным исследователей университета Калифорнии в Беркли, супруги прекращают спорить из-за бытовых пустяков лишь «спустя несколько десятилетий совместной жизни». По их словам, ссоры в старости у них «замещает юмор и понимание всех плюсов и минусов друг друга.

Сообщается, что ученые наблюдали за поведением сотни семейных пар, которые были вместе 15-35 лет. Отмечается, что исследователи приглашали их к себе каждые пять лет, «предлагая обсудить проблемы, с которыми они сталкивались в совместной жизни, а также рассказать о предмете их последней ссоры». Данные наблюдения за супругами длились тринадцать лет.

Ученые в итоге выяснили, что «молодые пары более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения споров, это же было не характерно для супругов, проживших друг с другом более двух десятков лет». Сообщается, что «с годами острота конфликтов ослабевала, как и реакция на них, а уровень довольства жизнью и количество позитивных эмоций постепенно росло».

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