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Митрополит Агафангел обратился к патриарху Кириллу с просьбой содействовать освобождению украинских моряков

Митрополит Агафангел обратился к патриарху Кириллу с просьбой содействовать освобождению украинских моряков

Митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Агафангел обратился к московскому патриарху Кириллу. Как выяснили журналисты «Фразы», он просит способствовать освобождению 24 украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

В своем обращении митрополит УПЦ, в частности, говорит, что «в эти тяжелые дни, по попущению Божию, наши страны вошли  в полосу огненных испытаний, которые могут спровоцировать беспрецедентный военный конфликт, способный принести с собой огромное количество человеческих жертв, разрушений, страданий, горя  и слез».

По его словам, правовая оценка инцидента в Черном море «находится вне границ церковной компетенции и является прерогативой политических и правозащитных институций». Он добавил, что «24 моряка стали заложниками политической ситуации, были задержаны пограничной службой Российской Федерации». Митрополит напомнил, что «среди них есть раненые, нуждающиеся в медицинской помощи».  

Митрополит Агафангел заявил, что сейчас «только Православная Церковь может стать единственным звеном, находящимся над противоборством, чей авторитетный голос может быть услышан по обе стороны возникшего конфликта».

Он заявил: «Как правящий архиерей Одесской епархии УПЦ, сердце которого наполнено болью, скорбью  и всегдашней заботой о вверенной мне Пастыреначальником Христом пастве, побуждаемый ежедневными обращениями ко мне одесситов, прошу услышать плачь матерей, стоны жен и детей боль родных, чьи сыновья находятся в неволе, вовлеченные  в политический конфликт и содействовать их скорейшему освобождению».

В обращении говорится: «Ваше Святейшество! Почтительнейше обращаюсь к вам с просьбой возвысить свой Первосвятительский голос, обратиться к руководству Российской Федерации и всем могущим повлиять на решение данного вопроса, с ходатайством о скорейшем возвращении задержанных украинских моряков на Родину».

Также митрополит говорит: «Верю, что Всемилостивый Господь, все Устрояющий во благо, остановит зарождающуюся военную бурю  и подарит Украине благословенный Мир. Об этом наши святые молитвы».

Как писала «Фраза», российские корабли атаковали украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь.

Стало известно, зачем украинские корабли отправились в Керченский пролив.

Тэги: общество, Патриарх Кирилл, Россия, моряки, Керченский пролив, новости православия, УПЦ, новости Украины

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