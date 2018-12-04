Мэра Березани обстреляли в собственном автомобиле

В Киевской области на территории Переяслав-Хмельницкого района неизвестные расстреляли автомобиль мэра города Березань Владимира Тимченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Медиацентр Березани» в Facebook.

Как сообщается, произошло все 2 декабря около 19.00 на автодороге Березань-Переяслав. Городской голова двигался на своем автомобиле в сторону Переяслава. В какой-то момент его машину догнал другой автомобиль, из которого неизвестные выстрелили по нему два раза. Вероятно, стреляли из охотничьего обреза.

Оба выстрела попали в машину, но Тимченко остался невредимым и сумел оторваться от преследователей.

Сейчас возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. На данный момент ведется следствие и оперативно-розыскные мероприятия.

Сообщается, что Владимир Тимченко сейчас находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. По словам мэра, ему известно, кто является заказчиком нападения.

Как сообщала «Фраза», в начале марта 2017 года в Киеве на ул. Антоновича неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes-Benz: водитель машины погиб, двое детей, которые находились в авто, получили ранения.

7 мая утром в Киеве на улице Цитадельная, 5/9 местный бизнесмен Вадим Берман обнаружил возле собственного дома обстрелянным из неизвестного оружия свой автомобиль. Бизнесмен занимается поставками бензина Нацполиции и Госуправлению делами.

В начале июня 2018 года под Киевом обстреляли автомобиль, в котором находился известный криминальный авторитет Александр Лищенко.