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Скандальный российский актер Алексей Панин учинил очередной пьяный дебош

Скандальный российский актер Алексей Панин учинил очередной пьяный дебош

Скандальный российский актер Алексей Панин устроил очередной пьяный дебош. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это прямо на борту самолета.

Как пишут российские СМИ, инцидент произошел 1 декабря. Алексей Панин устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Победа», который летел из Стамбула.

Актера сняли пьяным в московском аэропорту «Внуково».

Сообщается, что «актер дважды покурил в туалетной комнате (бортпроводники предупреждали его лично о запрете курения), кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете».

При этом, по словам очевидцев, Алексей Панин оскорблял бортпроводников, выражаясь матерными словами. В частности он кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет».

Также он пил алкоголь и «требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы».

Сообщается, что авиакомпания собирается подать на актера в суд.

Как писала «Фраза», российский актер Алексей Панин засобирался на Донбасс. Сразу из психушки.

Ранее скандалист похитил дочь у своей бывшей жены.

Тэги: Россия, мир, скандал, Алексей Панин, курьезы

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