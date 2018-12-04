Украинских водителей предупредили о тотальных проблемах на дорогах из-за гололеда и снега

Украинских водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за гололеда и снега. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом в «Укравтодоре» уверяют, что на всех трассах государственного значения обеспечен проезд.

Там также заявили, что сейчас продолжается борьба с гололедом.

Отмечается, что «в большинстве западных областей местами наблюдается небольшой дождь, при этом в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман».

Водителей предупреждают, что «состояние покрытия на дорогах государственного значения местами мокрое». Отмечается, что в Ивано-Франковской и Запорожской областях местами гололед, а в Луганской области дороги занесены снегом.

В сообщении также говорится, что «на перевальных участках дорог в Закарпатской области небольшой дождь, на Вышковском перевале покрытие заснеженное».

Как писала «Фраза», украинцам намекнули, что денег на ремонт всех дорог в стране никогда не хватит.

Ранее из-за снегопада в Киеве произошло более сотни ДТП.