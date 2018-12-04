Хакеры взломали популярный социальный ресурс и украли персональные данные ста миллионов людей

Неизвестные хакеры взломали популярный социальный гуманитарный ресурс Quora. Как выяснили журналисты «Фразы», результатом атаки стала утечка персональных данных ста миллионов пользователей.

Как сообщает Quora, ЧП случилось еще в минувшую пятницу, 30 ноября.

Специалисты по безопасности ресурса сообщили о том, что зафиксировали, что «некоторые данные наших пользователей взломаны третьей стороной, которая получила несанкционированный доступ к одной из наших систем».

Сейчас хакерской атакой также занимаются правоохранительные органы США.

Портал заверяет людей, что «были предприняты меры для того, чтобы остановить утечку, защитить пользователей и предотвратить подобные случаи в будущем».

В итоге, как говорится в сообщении, «злоумышленниками мог быть получен доступ к данным учетных записей пользователей, публичному и внутреннему контенту: большая часть информации находилась в общем доступе».

Как писала «Фраза», эксперты нашли у популярной операционной системы «брешь», через которую проникают вирусы.

Также в ЕС всерьез взялись за Facebook: кто допустил глобальную утечку данных?