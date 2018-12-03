Как выяснилось, Путин уже успешно поразил одну из «целей» в Азовском море

В бердянском морском торговом порту настали нелегкие времена. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за блокады Россией Керченского пролива предприятие несет многомиллионные убытки.

Как передает портал «Про Бердянск», из-за блокирования Россией прохода судов через Керченский пролив, в морском порту Бердянска сложилась ситуация, «близка к критической». По словам руководителя предприятия Александра Трощенкова, в настоящее время от услуг порта полностью отказался главный поставщик ‒ компания «Метинвест».

Сообщается, что из-за невыполнения финансового плана, работников предприятия перевели на 4-дневную рабочую неделю. Кроме того, сложившаяся ситуация подталкивает руководство к сокращению персонала.

В целом, из-за нестабильной ситуации в Керченском проливе, с начала года бердянский морской порт недосчитался уже около 4 млн. долларов.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что блокирование портов Мариуполя и Бердянска ‒ это «одна из целей Путина». Таким образом, президент РФ Владимир Путин может занести себе в актив, как минимум, достижение одной поставленных из целей.

Как писала «Фраза», стала известна новая «цель» Путина в Азовском море.

Ранее сообщалось, что украинские военные корабли без спросу прошли под Керченским мостом. Россия подняла даже авиацию.