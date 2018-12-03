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Вслед за украинскими моряками, из Керчи «исчезли» и захваченные катера

Вслед за украинскими моряками, из Керчи «исчезли» и захваченные катера

В понедельник, 3 декабря, из керченского порта исчезли два украинских бронекатера, захваченные погранслужбой РФ во время инцидента в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», у причала остался только «горемыка»-буксир.

Как передает Rambler со ссылкой на «Керчь Инфо», из трех «трофеев», «добытых» Россией в результате конфликта, в порту Керчи в настоящее время находится только буксир «Яны Капу».

Позднее выяснилось, что катера до сих пор остаются в акватории керченского порта, их просто убрали с причала из-за того, что российским пограничникам некуда ставить «свои катера и корабли».

Ранее сообщалось, что украинских моряков, захваченных в плен силами погранслужбы и ВМС РФ, перевезли из Крыма в Москву. По словам адвоката, в настоящее время они находятся в СИЗО «Лефортово».

Как писала «Фраза», стали известны некоторые детали захвата украинских кораблей Россией.

Ранее захваченных в плен украинских моряком успели обвинить «в трусости».

Тэги: Украина, общество, Россия, конфликт, плен, война, порт, моряки, Керчь, буксир, Керченский пролив, агрессия, катер, новости Украины

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