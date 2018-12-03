В Москве скончался культовый российский писатель, выступавший против аннексии Крыма

В понедельник, 3 декабря, в Москве скончался российский писатель Андрей Георгиевич Битов. Как выяснили журналисты «Фразы», основоположник постмодернизма в русской литературе ушел из жизни в возрасте 81 года.

Как передает Rambler, о смерти Андрея Георгиевича сообщила известный литературный критик Галина Юзефович.

«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», ‒ написала она на своей странице в социальной сети.

Андрей Битов считается основателем посмодернизма в русской литературе, в связи с этим, среди российских «книголюбов» ему присвоен культовый статус.

Самые известные произведения писателя ‒ романы «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», «Оглашенные», «Большой шар», «Аптекарский остров».

Член Союза писателей СССР с 1965 года. В 1988 году принимал участие в создании российского Пен-клуба, с 1991 года ‒ его президент. В 1991 году был одним из создателей неформального объединения «БаГаЖъ» (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий). Преподавал в Литературном институте имени А. М. Горького.

В 2014 году выразил свое несогласие с действиями России в Крыму.

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