В Украине запретили играть в футбол в некоторых областях

Исполком УЕФА принял решение запретить проведение футбольных матчей в местах, где введено военное положение, или местах, куда можно добраться только через регион, в котором введено военное положение. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что из-за введения военного положения в некоторых областях Украины, матч группового этапа Лиги Европы "Ворксла" - "Арсенал" был перенесен из Полтавы в Киев. "Так как в определенных районах Украины введено военное положение", - объяснили в пресс-службе.

Как писала «Фраза», военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов приказал готовиться к мобилизации.