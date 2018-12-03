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Главные новости за 3 декабря 2018 года

Главные новости за 3 декабря 2018 года

Погода на неделю: по Украине ожидается потепление и мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие несколько дней. В понедельник-пятницу, 3-7 декабря, по стране ожидается потепление.

Эксперты измерили «силу» украинского паспорта: рейтинг. По паспорту гражданина Украины можно свободно посетить 131 страну. Об этом говорится в рейтинге Global Passport Power Rank.

Жесткий нокаут: после боя с украинцем Гвоздиком врачи спасают жизнь канадского боксера. 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Сейчас за жизнь спортсмена борются врачи.

Книга рекордов Гиннесса «признала» Севастополь российским городом. Книга рекордов Гиннесса назвала аннексированный Россией Севастополь российским городом. Об этом говорится на официальном сайте Guinness World Records.

Маразм крепчал: актер Михаил Боярский призвал вернуть в России цензуру. Известный советский и российский актер Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры. Он заявил, что в России нужно создавать худсоветы.

Торнадо буквально «стер» один из американских городков: жуткие кадры. В США мощный торнадо буквально стер с лица земли городок Тейлорвилл в штате Иллинойс. Сильный ветер разрушил сотню зданий.

Тэги: США, погода, мир, бокс, Михаил Боярский, новости Украины

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