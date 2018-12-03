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У депутата Кужель украли новенький iРhonе Х

У депутата Кужель украли новенький iРhonе Х

В Киеве на продуктовой ярмарке, которая прошла на выходных на Печерске, обокрали народного депутата «Батькивщины» Александру Кужель. Как выяснили журналисты «Фразы», у нее украли новенький iРhonе Х.

Как сообщает столичная полиция, у нее вытащили iРhonе Х из хозяйственной сумки.

Уже открыто уголовное производство по ст. 185 УК «кража».

Кражу телефона Александра Кужель подтвердила у себя в «Фейсбуке».

Как писала «Фраза», спикера ГПУ Лысенко обокрали в киевском метро. Узнав, что у него украли, можно лишь посмеяться.

Ранее в центре Киева неизвестные оставили без документов и денег народного депутата.

Тэги: Киев, общество, Александра Кужель, новости Украины

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