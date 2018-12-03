Маразм крепчал: актер Михаил Боярский призвал вернуть в России цензуру

Известный советский и российский актер Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры. Как выяснили журналисты «Фразы», он заявил, что в России нужно создавать худсоветы.

Как рассказал Михаил Боярский российским СМИ, возрожденные худсоветы должны заняться «оценкой достоинств произведений кино и театра».

Он заявил: «Я за цензуру в этой области. Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государства».

Михаил Боярский добавил: «Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника».

По его словам, «если они соответствуют христианской морали и общечеловеческим достоинствам, то, конечно, это было бы великолепно. Таких людей у нас много, от научных деятелей до театроведов и артистов».

Михаил Боярский заявил, что в худсоветах могли бы заседать актрисы Инна Чурикову и Алиса Фрейндлих.

Как писала «Фраза», ранее стало известно, как выглядит актер Михаил Боярский без шляпы.