Исполком УЕФА утвердил новый еврокубковый турнир

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором было принято важное решение. Как передает корреспондент «Фразы», в 2021 году в европейском футболе появится новый клубный турнир.

Принимать участие в нем будут те команды, которые не смогут пробиться ни в основную сетку Лиги чемпионов, ни в основную сетку Лиги Европы. Название этому турниру пока не придумали, поэтому на данный момент его именуют UEL2.

Согласно формату, на групповом этапе этого турнира будут выступать 32 команды. Всего будет 8 групп по 4 команды в каждой. Далее – плей-офф и финал. При этом команды, занявшие вторые места в своих группах, в первом раунде плей-офф будут играть с командами, которые стали третьими по итогам группового этапа Лиги Европы.

Поединки будут проводиться в один день с Лигой Европы – по четвергам, а решающая встреча будет сыграна в среду.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье, 2 декабря, в ирландском городе Дублин состоялась жеребьевка отборочного турнира по футболу Евро-2020.