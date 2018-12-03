Возле Кракова из-за гололеда произошло ДТП – пострадали украинцы

Возле польского Кракова произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем пострадали украинцы.

Всего в аварии, в которой столкнулись фургон и автомобиль, пострадали девять человек.

Как сообщает «Польское радио», сразу восемь пострадавших – наши сограждане.

По данным полиции, причиной ДТП стал гололед и сильный снег, из-за которого видимость на дороге упала почти до нуля.

Пострадавшие были госпитализированы.

Как писала «Фраза», в Польше повязали очень «мутного» украинца.

Ранее суд жестоко наказал бывшего украинского посла в США за пьяное вождение.