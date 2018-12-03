Эксперты измерили «силу» украинского паспорта: рейтинг

По паспорту гражданина Украины можно свободно посетить 131 страну. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в рейтинге Global Passport Power Rank.

В нем отмечается, что по украинскому паспорту в 89 стран можно попасть без виз, а еще в 42 странах виза будет получена автоматически при въезде. При этом 67 стран оставили с Украиной визовый режим.

По своей силе украинский паспорт занял место в 28-й группе вместе с Тайванем.

Всего в рейтинге 93 позиции, последние места занимают Афганистан, Ирак и Пакистан.

Лидеры рейтинга – ОАЭ, Германия и Сингапур.

Отметим, что российский паспорт находится лишь в 38-й группе и дает право свободно посещать 116 стран, еще ниже котируются паспорта Грузии (39-е место и 115 стран) и Беларуси (54-е место и 79 стран).

Всего рейтинг оценивает паспорта 193 стран и шести территорий (Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао).

Как писала «Фраза», была названа десятка самых дорогих улиц мира.

Ранее социологи выяснили, как украинцы относятся к Сталину, Ленину и Бандере.