На Закарпатье люди травятся неизвестным веществом

В воскресенье, 2 декабря, в Закарпатской области в городах Ужгород и Мукачево пятеро людей отравились неизвестным веществом. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе ГСЧС, среди пострадавших три ребенка.

2 декабря в Ужгороде и Мукачево неизвестным веществом отравились четверо людей. Из них двое — дети. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Днем врач мукачевской ЦРБ сообщил в оперативно-спасательную службу Мукачевского района о том, что к ним поступили 27-летняя женщина с пятилетним ребенком, у которых было диагностировано отравление. Женщина находится в терапевтическом отделении больницы и ее состояние удовлетворительное. А вот за жизнь ребенка борются врачи реанимационного отделения Закарпатской областной детской больницы. В настоящее время состояние мальчика врачи считают тяжелым

Чуть позже еще одно сообщение об отравлении поступило из Ужгородской городской детской больницы. Пострадали 34-летняя женщина из Ужгорода, а также ее 7-летний сын и 4-летняя дочь.

Сейчас дети находятся в реанимационном отделении Ужгородской городской детской клинической больнице под наблюдением врачей. Их состояние медики квалифицируют как средней тяжести, — отметили там.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства отравления людей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2018 года во время линейки по случаю Дня памяти и примирения в одной из школ Черкасс дети начали падать в обморок. В итоге ГСЧС сообщила о 47 школьниках, отравившихся неизвестным веществом.

Позже количество пострадавших от отравления в черкасской школе увеличилось до 52.