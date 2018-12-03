«Бориспольский экспресс» соединят с одной из станций киевского метро

Экспресс из аэропорта «Борисполь» в Киев хотят соединить со станцией метро «Выдубичи». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Об этом чиновник написал в комментарии к посту в «Фейсбуке» о запуске экспресса.

Как написал Евгений Кравцов, сейчас возле метро остановки нет.

Он добавил, имеются планы провести «постройку новой платформы и ее прямую интеграцию с метро».

Как писала «Фраза», между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд: расписание и цены.

Сообщалось, что «Бориспольский экспресс» быстро сломался. Пассажирам пришлось по сугробам добираться в аэропорт.