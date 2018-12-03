Столичные таксисты не стесняются выходить на маршрут под кайфом

Вчера, 2 декабря, в Киеве, сотрудники патрульной полиции остановили машину Ravon R4 с логотипом сервиса Uber. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе беседы с водителем правоохранители установили, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Произошло все около 17:30 на улице Антоновича, 122. По информации правоохранителей, Ravon ехал в сторону станции метро "Лыбидская". На перекрестке с улицей Владимиро-Лыбидской водитель создал аварийную ситуацию, из-за чего был остановлен нарядом полиции, сообщает «Страна».

Сотрудники полиции заподозрили, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения, а сам водитель этого и не отрицал, подтвердив, что недавно курил марихуану.

Во время поверхностного осмотра при мужчине обнаружили сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожее на канабис.

После оформления водитель отправился на медицинское освидетельствование.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 ноября 2018 года в Киеве был задержан водитель такси-сервиса Uber, который за один вечер умудрился дважды грубо нарушить требования ПДД. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.